Фигуристка Константинова вернулась к тренировкам после вынужденной паузы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова вернулась к тренировкам после того, как была вынуждена взять паузу в занятиях. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Я вернулась к тренировкам после вынужденной паузы", - сообщила Константинова.

Последним стартом Константиновой был чемпионат России в Красноярске, где 19-летняя спортсменка стала 13-й. Фигуристка является бронзовым призером Универсиады в Красноярске, заняла второе место на этапе Гран-при в Финляндии в 2018 году. Константинова была запасной команды на Олимпиаде в Пхёнчхане.