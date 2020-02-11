{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Константинова вернулась к тренировкам после вынужденной паузы

Последним стартом спортсменки был чемпионат России в Красноярске
Станислава Константинова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Станислава Константинова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова вернулась к тренировкам после того, как была вынуждена взять паузу в занятиях. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

"Я вернулась к тренировкам после вынужденной паузы", - сообщила Константинова.

Последним стартом Константиновой был чемпионат России в Красноярске, где 19-летняя спортсменка стала 13-й. Фигуристка является бронзовым призером Универсиады в Красноярске, заняла второе место на этапе Гран-при в Финляндии в 2018 году. Константинова была запасной команды на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Федерация пляжного футбола выступает за создание команд при больших футбольных клубах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС