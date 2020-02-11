Федерация пляжного футбола верит, что решение CAS не повлияет на проведение ЧМ в России

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Заместитель вице-президента Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналес надеется, что итоговое решение в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) не повлияет на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России. Об этом Реналес заявил журналистам.

Россия была выбрана в качестве места проведения чемпионата мира по пляжному футболу на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Шанхае 24 октября 2019 года.

"Каким будет решение CAS, мы не знаем. Я надеюсь, что оно не повлияет на проведение чемпионата мира в Москве в 2021 году", - заявил Реналес.

РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA лишить организацию статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. 9 января WADA передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен будет поставить точку в этом разбирательстве.