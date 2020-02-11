Более 13 тыс. билетов продано на матчи клубного ЧМ по пляжному футболу в Москве

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. билетов продано на игры клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Об этом на пресс-конференции заявил глава оргкомитета турнира Михаил Стручков.

Турнир пройдет с 12 по 16 февраля во дворце спорта "Мегаспорт", который вмещает 14 тыс. человек. В группе А выступят московский "Локомотив", испанский "Леванте", турецкий "Аланьяспор" и японский "Токио Верди". В группе В сыграют московский "Спартак", португальская "Брага", бразильский "Фламенго" и швейцарский "Грассхоппер".

"По состоянию на сегодняшнее утро подано более 13 тыс. билетов. Они действительны на весь игровой день, - заявил Стручков. - Важно отметить, что в этот раз есть ряд особенностей, в частности, турнир проходит при поддержке города в лице Москомспорта, мы очень им благодарны за помощь в организации. Также благодарим всех партнеров и спонсоров, которые нас поддержали".

По информации Стручкова, в планах Москомспорта есть строительство площадки для игры в пляжный футбол в любое время года. "На финальной пресс-конференции будут коллеги из Москомспорта. Насколько я знаю, в их планах есть создание площадки для игры в пляжный футбол в любое время года. Деталей я не знаю, к сожалению", - заявил глава оргкомитета.

Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года, до 2013 года турнир был ежегодным, позднее соревнования стали проходить по нечетным годам. Помимо Москвы, клубное мировое первенство проходило в бразильских городах Сан-Паулу (трижды) и Рио-де-Жанейро (дважды). Москва во второй раз подряд стала местом проведения клубного чемпионата мира, в марте 2019 года соревнования также проходили на арене "Мегаспорт", победителем стала "Брага", обыгравшая в финале "Спартак". Самым титулованным клубом в истории турнира является "Локомотив", побеждавший дважды (2012, 2017).