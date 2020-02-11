Стал известен состав рабочей группы ОКР по восстановлению ВФЛА в World Athletics

ТАСС, 11 февраля. Определен состав рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

Ласицкене не исключила, что войдет в рабочую группу ОКР как член комиссии спортсменов ВФЛА

В состав группы, возглавляемой президентом ОКР Станиславом Поздняковым, вошли генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, начальник отдела антидопингового обеспечения и межведомственного взаимодействия Министерства спорта РФ Вероника Логинова, директор департамента спорта высших достижений Минспорта Алексей Морозов. Федерация современного пятиборья России делегировала в рабочую группу ОКР исполнительного директора трехкратного призера Олимпийских игр Эдуарда Зеновку и помощника президента организации по правовым вопросам Татьяну Миронову. Комиссия спортсменов ВФЛА выступила с инициативой привлечь к работе серебряного призера Олимпийских игр 1988 года в прыжках с шестом Радиона Гатауллина и трехкратную чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене.

Отмечается, что рабочая группа соберется 14 февраля и обсудит подготовку и проведение внеочередной выборной конференции ВФЛА, индивидуальный допуск российских легкоатлетов к участию в международных соревнованиях и их отбор на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

31 января Минспорт приостановил госаккредитацию ВФЛА до 1 марта. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции, а также взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР. Официальные приглашения делегировать представителей для участия в деятельности рабочей группы были направлены в адрес Минспорта РФ, РУСАДА, Федерации современного пятиборья России, комиссии спортсменов ВФЛА, World Athletics и дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.