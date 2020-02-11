Федерация пляжного футбола намерена продолжать проводить клубный чемпионат мира в Москве

Клубный чемпионат мира 2020 года пройдет в Москве с 12 по 16 февраля во дворце спорта "Мегаспорт". Москва во второй раз подряд стала местом проведения турнира, в марте 2019 года соревнования также прошли на арене "Мегаспорт".

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) работает над тем, чтобы и в дальнейшем проводить клубные чемпионаты мира в Москве. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель вице-президента BSWW Габино Реналес.

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"Большой момент для клубного чемпионата мира, потому что в Москве он достиг высокого уровня организации и футбола, сделал качественный рывок. Приехали лучшие спортсмены в этом виде спорта. Мы начали работу над тем, что продолжить проводить клубный чемпионат мира в Москве в следующие года при поддержке правительства города", - заявил Реналес.

На турнире 2020 года в группе А выступят московский "Локомотив", испанский "Леванте", турецкий "Аланьяспор" и японский "Токио Верди". В группе В встретятся московский "Спартак", португальская "Брага", бразильский "Фламенго" и швейцарский "Грассхоппер".

Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года, до 2013 года турнир был ежегодным, позднее соревнования стали проходить по нечетным годам. Помимо Москвы, клубное мировое первенство проходило в бразильских городах Сан-Паулу (трижды) и Рио-де-Жанейро (дважды). В прошлом году победителем стала "Брага", обыгравшая в финале "Спартак". Самым титулованным клубом в истории турнира является "Локомотив", побеждавший дважды (2012, 2017).