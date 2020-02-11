ДЮСШ ЦСКА не входит в число школ, претендующих на выплаты от трансфера Головина в "Монако"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Солидарная выплата за подготовку полузащитника сборной России по футболу Александра Головина во время его нахождения в ДЮСШ ЦСКА была включена в сумму трансфера из московского клуба в выступающий в чемпионате Франции "Монако". Об этом ТАСС сообщили спортивный юрист Михаил Прокопец и директор армейской школы Олег Корнаухов.

Головин перешел в "Монако" в июле 2018 года за €30 млн. 10 февраля бывший генеральный директор "Монако" Вадим Васильев во время выступления на встрече клуба Sport Connect в ответ на вопрос о неполучении солидарной выплаты футбольной школой города Калтан (Кемеровская область), которая приняла участие в воспитании футболиста, заявил о намерении разобраться в сложившейся ситуации.

"Солидарная выплата включена в трансфер [из ЦСКА в "Монако"], - сказал Прокопец. - Обычно, когда покупаешь футболиста из того клуба, где он проходит подготовку до 23 лет, отдельно указывается то, что в трансфер включены компенсация за подготовку, солидарные выплаты и так далее. То есть этому клубу [отдельно солидарная выплата] не платится. Сейчас речь идет только о тех командах, в которых Головин занимался до ЦСКА".

Собеседник агентства отметил, что в случае с международными трансферами срок, в течение которого школа, принявшая участие в воспитании футболиста, может потребовать солидарную выплату, составляет не один год, как это предусмотрено регламентом РФС, а два года.

У "Монако" нет долга перед ЦСКА

Директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов подтвердил ТАСС, что перед школой со стороны "Монако" нет задолженностей. "Перед ЦСКА нет никакого долга. Есть регламент РФС, в нем все прописано. У ЦСКА в этом плане все нормально не только с Головиным, но и с другими выпускниками", - сказал он.

Головин находился в системе ЦСКА с октября 2012 года, на тот момент ему было 16 лет. В регламенте РФС по статусу и переходам футболистов прописано, что клуб, занимавшийся подготовкой игрока с 12 до 15 лет, имеет право на 0,25% от суммы трансфера за год обучения, с 16 до 23 лет - на 0,5%.

Таким образом, в случае с переходом российского полузащитника в "Монако" речь идет о солидарной выплате в размере 5% от трансфера в размере €30 млн, то есть €1,5 млн. €1,05 млн из них включены в сумму, которую получил ЦСКА. Еще €450 тыс. должны быть распределены между остальными школами, принявшими участие в подготовке игрока. Это ДЮСШ города Калтан, ДЮСШ города Осинники, ДЮСШ клуба "Металлург-Кузбасс".

ЦСКА стал первым в профессиональной карьере игрока. В составе армейцев он принял участие в 113 матчах во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав 11 голевых передач, в сезоне-2015/16 полузащитник стал чемпионом России. За полтора сезона в "Монако" хавбек сыграл в 62 встречах, забив семь мячей и сделав семь результативных передач.