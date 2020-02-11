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Летние неолимпийские виды спорта

Главный тренер "Спартака" считает, что пляжный футбол в России вышел на новый уровень

Команда примет участие в предстоящем в Москве клубном чемпионате мира

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского клуба "Спартак" по пляжному футболу Дмитрий Нежелев считает, что этот вид спорта в России вышел на новый уровень. Об этом специалист заявил на пресс-конференции, посвященной старту клубного чемпионата мира в Москве.

Турнир пройдет с 12 по 16 февраля во дворце спорта "Мегаспорт". В группе А выступят московский "Локомотив", испанский "Леванте", турецкий "Аланьяспор" и японский "Токио Верди". В группе В сыграют "Спартак", португальская "Брага", бразильский "Фламенго" и швейцарский "Грассхоппер".

"Турнир рассудит, кто будет в финале, - сказал Нежелев, отвечая на вопрос о перспективах команды. - Мы приложим все усилия, подготовка шла в плановом режиме. Я думаю, что пляжный футбол в стране вырос из улиц и перешел на уровень дворцов. Пляжный футбол дорос до этого уровня и должен шагать дальше".

Главный тренер "Локомотива" Александр Елизаров назвал участие в клубном чемпионате мира шагом вперед для красно-зеленых. "На этой площадке созданы все условия, чтобы оценить уровень пляжного футбола, можно будет увидеть самый высокий уровень исполнения и мастерства. Наша задача - показать все по максимуму, мы готовы это сделать. Мы готовимся с декабря к этому турниру, ну а рассудит нас футбол", - заявил специалист.

Спортивный директор красно-зеленых Илья Леонов призвал болельщиков посетить турнир. "Я думаю, что будет феерично, красочно. Футбол все рассудит. Будет хорошая музыка, красивые девушки будут выступать, зрители увидят отличный футбол", - сказал Леонов.

По два клуба из каждого квартета по итогам групповой стадии выйдут в полуфинал. С 12 по 14 февраля состоятся матчи группового этапа, 15 и 16 февраля - решающие игры. Все собранные средства на турнире будут направлены на благотворительные цели.

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Летние неолимпийские виды спорта
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