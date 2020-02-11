{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист Круговой продолжит восстанавливаться от травмы на сборе в расположении "Зенита"

Защитник перешел из "Уфы" в "Зенит" 21 августа 2019 года, в тот же день клуб из Санкт-Петербурга отдал футболиста в аренду в команду из Уфы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Защитник Даниил Круговой, в первой части сезона-2019/20 выступавший за футбольный клуб "Уфа", продолжит восстанавливаться от травмы в расположении петербургского "Зенита". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Круговой перешел из "Уфы" в "Зенит" 21 августа 2019 года, в тот же день клуб из Санкт-Петербурга отдал защитника в аренду в команду из Уфы. В конце января 21-летний игрок вместе с сине-бело-голубыми отправился на тренировочный сбор в Испанию, где продолжил восстановление от травмы, полученной в составе команды из столицы Башкортостана в октябре прошлого года. Заключительный этап подготовки действующих чемпионов России ко второй части сезона-2019/20 начнется 14 февраля.

"Сейчас Круговой, наверное, опять с "Зенитом" отправится на сбор, - сказал Газизов. - До конца пройдет реабилитацию, а там уже примем общее решение".

С 2015 по 2018 год Круговой занимался в академии "Зенита", а также играл за выступавший в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги "Зенит-2". Перед стартом сезона-2018/19 он перешел в "Уфу", сыграв за основной состав девять матчей и отдав одну голевую передачу. В сезоне-2019/20 защитник провел за "Уфу" семь матчей во всех турнирах, после чего получил травму. Он не выходил на поле с 27 октября.

Решение по возрастным защитникам будет принято в конце сезона

Во вторник "Уфа" объявила о подписании нового трехлетнего контракта с 33-летним вратарем Александром Беленовым, чей контракт с клубом истекал летом 2020 года. На вопрос о том, планируется подписание новых соглашений с возрастными защитниками: 33-летним Бояном Йокичем, 34-летним Александром Суховым и 35-летним Павлом Аликиным, Газизов ответил: "Пока по ним решения нет. Оно будет принято до конца сезона".

"Что касается трансферов на вход, может быть молодой иностранный футболист, которого мы купим, но оставим в его нынешнем клубе", - добавил генеральный директор "Уфы".

В чемпионате России "Уфа" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отставание от группы лидеров, которую замыкает идущий пятым московский "Локомотив", составляет девять очков. В первом после зимней паузы, 20-м туре команда из столицы Башкортостана 1 марта на выезде сыграет против "Краснодара".

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Российские ватерполисты сыграют с командами Хорватии и Нидерландов в квалификации ОИ-2020
Турнир пройдет в Роттердаме 22-29 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС