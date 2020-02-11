Футболист Круговой продолжит восстанавливаться от травмы на сборе в расположении "Зенита"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Защитник Даниил Круговой, в первой части сезона-2019/20 выступавший за футбольный клуб "Уфа", продолжит восстанавливаться от травмы в расположении петербургского "Зенита". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Круговой перешел из "Уфы" в "Зенит" 21 августа 2019 года, в тот же день клуб из Санкт-Петербурга отдал защитника в аренду в команду из Уфы. В конце января 21-летний игрок вместе с сине-бело-голубыми отправился на тренировочный сбор в Испанию, где продолжил восстановление от травмы, полученной в составе команды из столицы Башкортостана в октябре прошлого года. Заключительный этап подготовки действующих чемпионов России ко второй части сезона-2019/20 начнется 14 февраля.

"Сейчас Круговой, наверное, опять с "Зенитом" отправится на сбор, - сказал Газизов. - До конца пройдет реабилитацию, а там уже примем общее решение".

С 2015 по 2018 год Круговой занимался в академии "Зенита", а также играл за выступавший в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги "Зенит-2". Перед стартом сезона-2018/19 он перешел в "Уфу", сыграв за основной состав девять матчей и отдав одну голевую передачу. В сезоне-2019/20 защитник провел за "Уфу" семь матчей во всех турнирах, после чего получил травму. Он не выходил на поле с 27 октября.

Решение по возрастным защитникам будет принято в конце сезона

Во вторник "Уфа" объявила о подписании нового трехлетнего контракта с 33-летним вратарем Александром Беленовым, чей контракт с клубом истекал летом 2020 года. На вопрос о том, планируется подписание новых соглашений с возрастными защитниками: 33-летним Бояном Йокичем, 34-летним Александром Суховым и 35-летним Павлом Аликиным, Газизов ответил: "Пока по ним решения нет. Оно будет принято до конца сезона".

"Что касается трансферов на вход, может быть молодой иностранный футболист, которого мы купим, но оставим в его нынешнем клубе", - добавил генеральный директор "Уфы".

В чемпионате России "Уфа" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отставание от группы лидеров, которую замыкает идущий пятым московский "Локомотив", составляет девять очков. В первом после зимней паузы, 20-м туре команда из столицы Башкортостана 1 марта на выезде сыграет против "Краснодара".