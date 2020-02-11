Фигуристка Константинова объявила о прекращении сотрудничества с Чеботаревой

Константинова начала сотрудничество с Чеботаревой в девятилетнем возрасте. После неудачи на чемпионате России, который прошел в конце декабря, фигуристка была вынуждена сделать небольшую паузу, но сейчас она вернулась к тренировкам.

"Мы прекратили наше сотрудничество с Валентиной Михайловной. Я благодарна ей за проведенные со мной годы тренировок, за то, что поверила в меня, стала со мной работать, всему научила. Надеюсь, у нас все будет складываться хорошо, что мы и дальше сохраним наши добрые отношения. Сейчас я возобновила тренировки, буду постепенно входить в рабочий режим", - рассказала Константинова.

На чемпионате России в Красноярске 19-летняя спортсменка стала 13-й. Фигуристка является бронзовым призером Универсиады в Красноярске, заняла второе место на этапе Гран-при в Финляндии в 2018 году. Константинова была запасной команды на Олимпиаде в Пхёнчхане.