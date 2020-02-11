Российские ватерполисты сыграют с командами Хорватии и Нидерландов в квалификации ОИ-2020

ТАСС, 11 февраля. Международная федерация плавания (FINA) опубликовала составы групп на квалификационные турниры к Олимпийским играм 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба FINA.

Мужской квалификационный турнир пройдет в нидерландском Роттердаме 22-29 марта. Российские ватерполисты попали в группу B, в которой им предстоит сыграть со сборными Хорватии, Нидерландов, Германии, Аргентины, а также с командой из чемпионата Азии, которая определится позднее. В группе А матчи между собой проведут команды Грузии, Канады, Бразилии, Черногории, Греции и участник чемпионата Азии. В мужском квалификационном турнире будут разыграны три путевки на Олимпиаду.

Женский квалификационный турнир пройдет в итальянском Триесте 8-15 марта. В группе А встретятся сборные Нидерландов, Франции, Италии, Словакии, а также участник чемпионата Азии. В группу B вошли команды Греции, Венгрии, Израиля, Новой Зеландии и второй представитель чемпионата Азии. Путевки на Олимпийские игры получат две лучшие команды.

Российские ватерполистки обеспечили себе участие на Олимпиаде, заняв второе место на чемпионате Европы.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.