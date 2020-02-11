{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

В Москве госпитализирован чемпион СССР в составе ФК "Спартак" Валерий Рейнгольд

Ему стало плохо во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего красно-белых Владимира Степанова
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Чемпион СССР в составе московского футбольного клуба "Спартак" Валерий Рейнгольд был госпитализирован в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева в Москве. Об этом ТАСС сообщил глава комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.

Рейнгольд потерял сознание во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего красно-белых Владимира Степанова, в манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова. 18 февраля экс-форварду красно-белых исполнится 78 лет.

"Его госпитализировали в 36-ю больницу. Отделение сосудистой хирургии", - сказал Мирзоян.

Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962) и дважды обладателем Кубка СССР (1963, 1965), за красно-белых он провел 176 матчей, забив 32 гола. После ухода из московского клуба форвард играл в воронежском "Труде" (1968-1969) и ярославском "Шиннике" (1970-1974).

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
КХЛ
"Ак Барс" в пятый раз стал победителем дивизиона Харламова КХЛ
В прошлом сезоне победителем дивизиона стал "Автомобилист"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС