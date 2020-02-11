В Москве госпитализирован чемпион СССР в составе ФК "Спартак" Валерий Рейнгольд

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Чемпион СССР в составе московского футбольного клуба "Спартак" Валерий Рейнгольд был госпитализирован в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева в Москве. Об этом ТАСС сообщил глава комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.

Рейнгольд потерял сознание во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего красно-белых Владимира Степанова, в манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова. 18 февраля экс-форварду красно-белых исполнится 78 лет.

"Его госпитализировали в 36-ю больницу. Отделение сосудистой хирургии", - сказал Мирзоян.

Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962) и дважды обладателем Кубка СССР (1963, 1965), за красно-белых он провел 176 матчей, забив 32 гола. После ухода из московского клуба форвард играл в воронежском "Труде" (1968-1969) и ярославском "Шиннике" (1970-1974).