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Первую в России мобильную многофункциональную площадку для страйкбола разработали в Югре

Общая сумма средств, запланированных на реализацию проекта, составляет около 900 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 февраля. /ТАСС/. Федерация страйкбола Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) разработала первую в России мобильную площадку для игр, которую можно собрать за несколько часов. Также она может использоваться для проведения выставок и общественных мероприятий, тестовый вариант планируется представить 9 мая в Ханты-Мансийске во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил во вторник ТАСС президент окружной федерации страйкбола Сергей Баранов.

"Мы разработали мобильную площадку для спортивного страйкбола размерами 25 на 15 метров. Это первый в России такой проект. В стране есть площадки для страйкбола, но вот мобильных - нет. Мы можем ее загрузить в грузовик, привезти в любой город Югры или России и за несколько часов собрать", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что площадка может принять соревнования по страйкболу самого различного уровня, а также использоваться для проведения выставок и общественных мероприятий. "Страйкбол - это летний вид спорта, но наша площадка позволяет ему стать круглогодичным, поскольку ее зимой можно собрать, например, в спортзале, а летом - в городском парке и проводить тренировки, соревнования, показательные выступления. Сейчас у страйкбола нет зрителей, мы планируем тем самым повысить интерес к нему", - пояснил Баранов.

Он уточнил, что площадка имеет безопасное для зрителей ограждение из оргстекла, сверху закрыта защитной сеткой, оснащена своей системой освещения для игр в вечернее время. В настоящее время федерация страйкбола Югры подала заявку на получение гранта губернатора автономного округа и намерена получить 490 тыс. рублей, которые позволят изготовить тестовый вариант площадки чуть меньшими размерами - 12 на 12 метров. "Планируем ее изготовить и продемонстрировать на празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года в Ханты-Мансийске. После этого мы планируем уже изготовить полноразмерную площадку 25 на 15 метров", - добавил Баранов.

Общая сумма средств, запланированных на реализацию проекта, составляет около 900 тыс. рублей. Страйкбол в России официально был признан видом спорта в 2018 году. Это командная игра с использованием электроприводных винтовок, стреляющих пластиковыми шариками калибра 6 или 8 мм, которые не содержат цветных пигментов (что отличает данную игру от пейнтбола). В основном в игре участвуют две или более команд.

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Ханты-Мансийский автономный округ
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