Перенесенный из-за непогоды матч "Манчестер Сити" - "Вест Хэм" пройдет 19 февраля

ТАСС, 11 февраля. Перенесенный матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Сити" и лондонским "Вест Хэмом" пройдет 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Сити".

Игра должна была состояться 9 февраля, но была отложена в целях безопасности болельщиков и обслуживающего персонала из-за надвигающегося штормового циклона.

"Манчестер Сити" занимает второе место в таблице Английской премьер-лиги, набрав 51 очко после 25 матчей. "Вест Хэм" находится в зоне вылета - на 18-й позиции (24 очка после 25 игр).