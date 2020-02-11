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Футбол в России

Перенесенный из-за непогоды матч "Манчестер Сити" - "Вест Хэм" пройдет 19 февраля

Изначально игра должна была состояться 9 февраля

ТАСС, 11 февраля. Перенесенный матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Сити" и лондонским "Вест Хэмом" пройдет 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Сити".

Игра должна была состояться 9 февраля, но была отложена в целях безопасности болельщиков и обслуживающего персонала из-за надвигающегося штормового циклона.

"Манчестер Сити" занимает второе место в таблице Английской премьер-лиги, набрав 51 очко после 25 матчей. "Вест Хэм" находится в зоне вылета - на 18-й позиции (24 очка после 25 игр).

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