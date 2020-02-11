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Футбол в России

Умер чемпион СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд

Ему было 77 лет
Валерий Рейнгольд Пресс-служба ФК "Спартак"
Описание
Валерий Рейнгольд
© Пресс-служба ФК "Спартак"

ТАСС, 11 февраля. Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Валерий Рейнгольд скончался в возрасте 77 лет. Об этом ТАСС сообщил глава комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.

"Да, Валерий Леонидович скончался", - сказал он.

Ранее во вторник Рейнгольд был госпитализирован с инфарктом в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева в Москве. Он потерял сознание во время турнира в манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова.

Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962), серебряным и бронзовым призером страны, дважды обладателем Кубка СССР (1963, 1965), за красно-белых он провел 176 матчей, забив 32 гола. После ухода из московского клуба форвард играл в воронежском "Труде" (1968-1969) и ярославском "Шиннике" (1970-1974). В последние годы он часто выступал в различных СМИ в качестве футбольного эксперта.

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