ФК "Спартак" окажет помощь семье скончавшегося чемпиона СССР Рейнгольда

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Спартак" окажет помощь родным бывшего нападающего красно-белых, чемпиона СССР 1962 года Валерия Рейнгольда. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба Леонид Федун.

Рейнгольд скончался в возрасте 77 лет в Москве в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева. Он был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего красно-белых Владимира Степанова, в манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова.

"Всю необходимую помощь мы окажем, - сказал Федун. - Это был великий футболист, мы всегда восхищались его игрой. Память о нем навсегда останется в наших сердцах".

Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962) и дважды обладателем Кубка СССР (1963, 1965), за красно-белых он провел 176 матчей, забив 32 гола. После ухода из московского клуба форвард играл в воронежском "Труде" (1968-1969) и ярославском "Шиннике" (1970-1974).