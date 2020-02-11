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St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка Кузнецова победила американку Брэди на турнире в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1
Светлана Кузнецова Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Светлана Кузнецова
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Россиянка Светлана Кузнецова обыграла американку Дженнифер Брэди в первом круге женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 34-летней россиянки. Кузнецова занимает 49-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 24-летняя Брэди находится на 52-й позиции.

В следующем круге Кузнецова встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной на турнире под первым номером.

Кузнецова 18 раз выигрывала турниры под эгидой WTA. Россиянка является победительницей двух турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата Франции (2009) и Открытого чемпионата США (2004)

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс.

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St. Petersburg Ladies Trophy
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