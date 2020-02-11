Мишустин назначил Одеса Байсултанова заместителем министра спорта РФ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Одеса Байсултанова заместителем министра спорта России. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте правительства.

"Назначить Байсултанова Одеса Хасаевича заместителем министра спорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Одес Байсултанов с 1992 года на протяжении 20 лет работал в правительстве Чеченской Республики. С 2007 года стал председателем правительства республики. С 2012 года занимал должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2014 году был назначен заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, с 2016 года - первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа.