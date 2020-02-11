Семин: Рейнгольд единственный мог пошутить в адрес Нетто

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Чемпион СССР 1962 года в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд всегда был предан красно-белым, он часто критиковал команду, но делал это из добрых побуждений. Таким мнением с ТАСС поделился одноклубник Рейнгольда по "Спартаку" с 1965 по 1967 год, нынешний главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.

Рейнгольд скончался в возрасте 77 лет в Москве в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева. Во вторник он был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего красно-белых Владимира Степанова, в манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова.

"Он был изумительным человеком, очень позитивным, - сказал Семин. - В команде в любой ситуации он создавал только хорошее настроение, в неприятные жизненные моменты, особенно после поражений, он мог рассказать анекдот, над которым все потом долго смеялись. Он буквально все видел в позитивном свете в различных игровых и жизненных ситуациях. Единственный мог сказать шутку в адрес Игоря Нетто, который был беспрекословным лидером команды, мог покритиковать его в шутку, Нетто это не нравилось, но Рейнгольда это не волновало, Валера был независимым человеком, на все имел свое мнение".

Семин отметил, что одним из главных футбольных качеств Рейнгольда являлась скорость. "Такой скорости сейчас нет ни у одного игрока. Я думаю, что если бы он сейчас играл, то в одной из ведущих команд", - добавил собеседник ТАСС.

"Он был настоящим спартаковцем. Всегда переживал за клуб вне зависимости от того, где работал, хотя много и критиковал, но эта критика шла от добрых побуждений. Мне сложно сказать, почему он не занялся тренерской карьерой. Может, чувствовал, что это не его", - заключил Семин.

Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962) и дважды обладателем Кубка СССР (1963, 1965), за красно-белых он провел 176 матчей, забив 32 гола. После ухода из московского клуба форвард играл в воронежском "Труде" (1968-1969) и ярославском "Шиннике" (1970-1974).