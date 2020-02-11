Российские теннисистки сыграют со сборными Венгрии и Франции на Кубке Федерации

ТАСС, 11 февраля. Женская сборная России попала в группу A Кубка Федерации по теннису, соперниками станут команды Венгрии и Франции. Жеребьевка турнира прошла во вторник.

В группе B сыграют команды Австралии, Белоруссии и Бельгии, в группе C - сборные Испании, Словакии и США, в группе D - теннисистки из Германии, Чехии и Швейцарии.

Финальный раунд Кубка Федерации пройдет с 14 по 19 апреля в Венгрии, лучшие команды по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего турнира. Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.