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Кубок Федерации по теннису

Российские теннисистки сыграют со сборными Венгрии и Франции на Кубке Федерации

Финальный раунд пройдет с 14 по 19 апреля в Венгрии
Анастасия Павлюченкова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Анастасия Павлюченкова
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 11 февраля. Женская сборная России попала в группу A Кубка Федерации по теннису, соперниками станут команды Венгрии и Франции. Жеребьевка турнира прошла во вторник.

В группе B сыграют команды Австралии, Белоруссии и Бельгии, в группе C - сборные Испании, Словакии и США, в группе D - теннисистки из Германии, Чехии и Швейцарии.

Финальный раунд Кубка Федерации пройдет с 14 по 19 апреля в Венгрии, лучшие команды по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего турнира. Матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

Теги
Кубок Федерации по теннису
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