Борец Лабазанов стал серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории до 63 кг

ТАСС, 11 февраля. Российский борец греко-римского стиля Ибрагим Лабазанов уступил белорусскому спортсмену Максиму Неходе в финальной схватке на чемпионате Европы по спортивной борьбе в весовой категории до 63 кг. Соревнование проходит в Риме.

Поединок завершился со счетом 9:8 в пользу белорусского борца. Бронзовые награды завоевали венгр Эрик Торба и украинец Ленур Темиров.

Лабазанов является трехкратным чемпионом России по греко-римской борьбе.

Ранее во вторник российский борец Виталий Кабалоев стал серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории до 55 кг. На прошлогоднем первенстве, который прошел в Бухаресте, российская сборная выиграла общекомандный зачет, завоевав восемь золотых, четыре серебряные и девять бронзовых медалей.

Соревнования по греко-римской борьбе в Риме завершатся 12 февраля, далее начнутся соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.