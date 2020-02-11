Гаврилов: Рейнгольд останется в памяти болельщиков "Спартака" прямолинейным человеком

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1962 года в составе московского "Спартака" Валерий Рейнгольд останется в памяти болельщиков прямолинейным человеком. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых Юрий Гаврилов.

Рейнгольд скончался в возрасте 77 лет в Москве в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева. Во вторник он был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего красно-белых Владимира Степанова.

"Отличный был футболист, если кто помнит, я-то застал его, - сказал Гаврилов. - Великолепный человек. Когда надо, мог повеселиться, когда надо - покритиковать. Каким он был, таким и останется в памяти - честным, прямолинейным, открытым".

По мнению экс-полузащитника красно-белых, который в 1979 году в составе московского клуба стал весенним чемпионом СССР, увековечить память Рейнгольда можно, установив его бюст на Аллее спортивной славы на территории спортивного комплекса "Лужники". "У нас в "Лужниках" есть Аллея славы, там, где есть монументы Николаю Старостину, Льву Яшину и Эдуарду Стрельцову. Там можно его бюст поставить", - отметил собеседник агентства.

"Сейчас у нас таких игроков нет, сравнивать с ним нельзя. Он был самобытным. Человеку от природы была дана скорость, он был быстрым и достаточно техничным, чтобы претворять все это на поле", - добавил Гаврилов.

Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962), серебряным и бронзовым призером страны, дважды обладателем Кубка СССР (1963, 1965), за красно-белых он провел 176 матчей, забив 32 гола. После ухода из московского клуба форвард играл в воронежском "Труде" (1968-1969) и ярославском "Шиннике" (1970-1974).