Московский "Спартак" вышел в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" на домашнем льду победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4:2 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Робин Ганзл (33-я, 60-я минуты), Патрик Херсли (49) и Каспарс Даугавиньш (49). У проигравших отличились Богдан Потехин (22) и Андрей Нестрашил (30). "Спартак" проигрывал по ходу матча со счетом 0:2.

"Спартак" набрал 70 очков в 56 матчах и занимает пятое место в таблице Западной конференции за шесть матчей до окончания регулярного чемпионата. Отрыв от идущего девятым "Сочи", которому осталось провести семь игр, достиг 17 очков.

"Спартак" вышел в плей-офф КХЛ третий раз подряд и шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда Кубка Гагарина. В прошлом году "Спартак" в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2-4.

Ранее места в плей-офф себе обеспечили действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА, петербургский СКА, московское "Динамо", "Йокерит" (Хельсинки), казанский "Ак Барс", омский "Авангард", "Барыс" из Нур-Султана и екатеринбургский "Автомобилист".

Чествование Майорова

Перед матчем символическое вбрасывание произвел легендарный хоккеист "Спартака" Борис Майоров, которому во вторник исполнилось 82 года. Он выступал за московский клуб с 1956 по 1969 год. В составе сборной СССР дважды завоевал золото Олимпийских игр (1964, 1968) и шесть раз стал чемпионом мира. Во вторник исполнилось бы 82 года и другому прославленному спартаковцу - его брату Евгению Майорову, который скончался в 1997 году.

Капитан "Спартака" Анатолий Никонцев стал рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей в КХЛ (с учетом плей-офф). На его счету стало 297 встреч. Предыдущим рекордсменом был Артем Воронин (296). Наибольшее число матчей за "Спартак" в истории команды провел Владимир Тюриков (702).