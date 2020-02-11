Московский "Спартак" вышел в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" на домашнем льду победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4:2 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Робин Ганзл (33-я, 60-я минуты), Патрик Херсли (49) и Каспарс Даугавиньш (49). У проигравших отличились Богдан Потехин (22) и Андрей Нестрашил (30). "Спартак" проигрывал по ходу матча со счетом 0:2.
"Спартак" набрал 70 очков в 56 матчах и занимает пятое место в таблице Западной конференции за шесть матчей до окончания регулярного чемпионата. Отрыв от идущего девятым "Сочи", которому осталось провести семь игр, достиг 17 очков.
"Спартак" вышел в плей-офф КХЛ третий раз подряд и шестой раз в общей сложности. Красно-белые ни разу не проходили дальше первого раунда Кубка Гагарина. В прошлом году "Спартак" в серии до четырех побед уступил петербургскому СКА со счетом 2-4.
Ранее места в плей-офф себе обеспечили действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА, петербургский СКА, московское "Динамо", "Йокерит" (Хельсинки), казанский "Ак Барс", омский "Авангард", "Барыс" из Нур-Султана и екатеринбургский "Автомобилист".
Чествование Майорова
Перед матчем символическое вбрасывание произвел легендарный хоккеист "Спартака" Борис Майоров, которому во вторник исполнилось 82 года. Он выступал за московский клуб с 1956 по 1969 год. В составе сборной СССР дважды завоевал золото Олимпийских игр (1964, 1968) и шесть раз стал чемпионом мира. Во вторник исполнилось бы 82 года и другому прославленному спартаковцу - его брату Евгению Майорову, который скончался в 1997 году.
Капитан "Спартака" Анатолий Никонцев стал рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей в КХЛ (с учетом плей-офф). На его счету стало 297 встреч. Предыдущим рекордсменом был Артем Воронин (296). Наибольшее число матчей за "Спартак" в истории команды провел Владимир Тюриков (702).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|56
|36
|3
|2
|1
|3
|11
|177-90
|86
|2
|СКА
|56
|26
|7
|5
|2
|3
|13
|152-108
|81
|3
|Йокерит
|56
|26
|8
|1
|3
|4
|14
|168-147
|77
|4
|Динамо Мск
|56
|29
|4
|1
|4
|3
|15
|165-123
|75
|5
|Спартак
|56
|23
|4
|4
|2
|6
|17
|154-127
|70
|6
|Локомотив
|56
|21
|4
|5
|1
|3
|22
|151-137
|64
|7
|Витязь
|56
|19
|3
|4
|5
|3
|22
|123-144
|60
|8
|Торпедо
|56
|20
|5
|2
|3
|1
|25
|153-152
|58
|9
|Сочи
|55
|15
|4
|3
|1
|8
|24
|113-146
|53
|10
|Северсталь
|56
|11
|3
|5
|3
|7
|27
|110-160
|48
|11
|Динамо Мн
|54
|9
|2
|1
|5
|6
|31
|115-196
|35
|12
|Динамо Р
|54
|9
|5
|0
|3
|3
|34
|86-166
|34