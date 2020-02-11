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КХЛ

ЦСКА обыграл "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1
Хоккеисты ЦСКА Михаил Григоренко, Сергей Толчинский и Максим Шалунов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА Михаил Григоренко, Сергей Толчинский и Максим Шалунов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 11 февраля. Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (16-я минута), Сергей Толчинский (37, 39) и Алексей Марченко (58), у проигравших отличился Тай Ратти (33). Слепышев набирает очки в 14-м матче подряд, он повторил клубный рекорд по продолжительности результативной серии, установленный Александром Радуловым в 2012 году. Рекорд лиги также принадлежит Радулову, в 2010 году, выступая за уфимский "Салават Юлаев", он набирал очки 17 матчей подряд.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА продолжает занимать первое место, набрав в 56 матчах 86 очков, "Торпедо" с 58 очками после 56 игр идет восьмым.

В следующем матче ЦСКА примет "Барыс" из Нур-Султана, "Торпедо" на своем льду сыграет с санкт-петербургским СКА. Обе встречи пройдут 13 февраля.

Результаты других матчей игрового дня:

"Сибирь" (Новосибирск) - "Куньлунь" (Пекин) - 0:3;

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:0;

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:3;

"Авангард" (Омск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:1 Б;

"Витязь" (Подольск) - "Сочи" - 2:1 ОТ;

"Йокерит" (Хельсинки) - "Трактор" (Челябинск) - 3:2;

СКА (Санкт-Петербург) - "Амур" (Хабаровск) - 3:2.

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