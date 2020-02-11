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КХЛ

Никонцев: груз с плеч хоккеистов "Спартака" не спал после выхода в плей-офф КХЛ

Капитан красно-белых отметил, что команда будет стараться подняться в таблице как можно выше

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Капитан московского "Спартака" Анатолий Никонцев отметил, что факт выхода команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не сбросил груз ответственности с плеч игроков. Об этом Никонцев рассказал журналистам после матча регулярного чемпионата с "Металлургом" (4:2), по итогам которого клуб обеспечил себе участие в Кубке Гагарина.

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"Груз с плеч не спал. У нас задача не просто выйти в плей-офф, а подняться как можно выше в турнирной таблице", - отметил Никонцев.

До этой встречи "Спартак" в 21 матче с "Металлургом" в КХЛ одержал три победы, красно-белые уступали по ходу матча со счетом 0:2. "Мы на такую статистику не смотрим, выходим на каждый матч биться, играть на победу. С "Металлургом" у нас немного не складывалось, но сегодня переломили. Конечно, мы не хотим доводить до третьего периода, но в начале чего-то не хватает, будем разбираться, с чем это связано, но главное, победили", - подчеркнул Никонцев.

Никонцев стал рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей в КХЛ (с учетом плей-офф). На его счету стало 297 встреч. Предыдущим рекордсменом был Артем Воронин (296). "Отличные ощущения, "Спартак" - легендарный клуб. Мне приятно здесь находиться, у команды отличные болельщики, все здорово, мне все нравится. Хочу дальше продолжать играть", - заключил капитан "Спартака".

"Спартак" набрал 70 очков в 56 матчах и занимает пятое место в таблице Западной конференции за шесть матчей до окончания регулярного чемпионата. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" в четверг.

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