"Единственный, кто мог пошутить в адрес Нетто". Умер спартаковец Валерий Рейнгольд

Рейнгольду стало плохо во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего красно-белых Владимира Степанова, который проходил в манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова. "На входе в манеж мне сообщают, что Рейнгольду плохо, Жора Ярцев (Георгий Ярцев, бывший футболист и тренер "Спартака" - прим. ТАСС) сказал, что когда зашел в манеж, увидел лежащего на полу Рейнгольда, - написал в своем Telegram-канале чемпион СССР 1969 года в составе "Спартака" Евгений Ловчев. - Я подошел к нему, он, побелевший, кажется, меня узнал, махнул рукой, возле него уже была медсестра, которая сказала, что состояние вроде бы стабилизировалось. Тут приехала скорая и повезла Рейнгольда в больницу".

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Бывший футболист московского "Спартака", чемпион СССР 1962 года в составе красно-белых Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни. Он умер в Москве в городской больнице имени Ф. И. Иноземцева.

Позже глава комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян сообщил ТАСС, что Рейнгольд скончался в больнице. Примечательно, что ровно 10 лет назад, 11 февраля 2010 года, не стало одноклубника Рейнгольда, его близкого друга Юрия Севидова.

Практически сразу же после того, как стало известно о смерти Рейнгольда, владелец "Спартака" Леонид Федун в беседе с ТАСС заявил о том, что клуб окажет необходимую помощь семье скончавшегося чемпиона СССР. "Это был великий футболист, мы всегда восхищались его игрой, память о нем навсегда останется в наших сердцах", - отметил он. Помимо этого, "Спартак" обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой разрешить игрокам выйти на матч 20-го тура против "Динамо", который состоится 29 февраля, с траурными повязками в память о ветеране красно-белых.

Гендиректор московского клуба Томас Цорн в свою очередь в комментарии клубной пресс-службе назвал Рейнгольда одним из тех, кто вписал свое имя в историю золотых побед "Спартака". "И после окончания карьеры оставался таким же ярким и неравнодушным, каким когда-то был на поле. Сегодня, как это бывало регулярно, Валерий Леонидович пришел на встречу с ветеранами "Спартака" в манеж в Сокольники. По трагическому стечению обстоятельств именно там его настиг сердечный приступ, который, как выяснилось пару часов спустя, оказалось роковым, Валерий Рейнгольд покинул нас, оставаясь преданным и неравнодушным спартаковцем", - добавил Цорн.

"Единственный, кто мог пошутить над Игорем Нетто"

Первые шаги в футболе Рейнгольд делал в школе "Динамо", а в 1957 году перешел в юношескую команду "Спартака". За основной состав красно-белых он выступал с 1960 по 1967 год. За это время он принял участие в 176 матчах, забив 32 мяча. Помимо чемпионства 1962 года нападающий помог красно-белым дважды выиграть Кубок СССР - в 1963-м и 1965-м.

На протяжении двух лет, с 1965 по 1967 год, одноклубником Рейнгольда был нынешний главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин. По его словам, Валерий Леонидович "был изумительным человеком, очень позитивным".

"В команде в любой ситуации он создавал только хорошее настроение, в неприятные жизненные моменты, особенно после поражений, он мог рассказать анекдот, над которым все потом долго смеялись. Он буквально все видел в позитивном свете в различных игровых и жизненных ситуациях. Единственный мог сказать шутку в адрес Игоря Нетто, который был беспрекословным лидером команды, мог покритиковать его в шутку, Нетто это не нравилось, но Рейнгольда это не волновало, Валера был независимым человеком, на все имел свое мнение", - поделился с ТАСС воспоминаниями Семин.

На поле Рейнгольд выделялся высокой скоростью, чем доставлял много проблем обороне соперников "Спартака". "Сейчас у нас таких игроков нет, сравнивать с ним нельзя. Он был самобытным. Человеку от природы была дана скорость, он был быстрым и достаточно техничным, чтобы претворять все это на поле", - отметил бывший полузащитник красно-белых Юрий Гаврилов, который в составе московской команды стал победителем весеннего чемпионата СССР 1976 года, а также выиграл национальное первенство со "Спартаком" в 1979 году.

По его мнению, память о бывшем нападающем "Спартака" можно увековечить, установив его бюст на Аллее спортивной славы на территории спортивного комплекса "Лужники", на которой уже установлены монументы прославленным советским футболистам - Николаю Старостину, Льву Яшину и Эдуарду Стрельцову. "Отличный был футболист, если кто помнит, я-то застал его; великолепный человек. Каким он был, таким и останется в памяти - честным, прямолинейным, открытым", - добавил Гаврилов.

После ухода из "Спартака" Рейнгольд успел поиграть в воронежском "Труде" (1968-1969) и ярославском "Шиннике" (1970-1974), но, несмотря на это, в историю вошел как стопроцентный спартаковец. После завершения карьеры игрока он не пошел по тренерскому пути, но продолжил внимательно следить за советским, а в дальнейшем и российским футболом. Валерий Леонидович часто выступал в качестве футбольного эксперта в СМИ, неоднократно критикуя положения дел в родном клубе. В его высказываниях не было голословных суждений, он до конца жизни оставался независимым, прямолинейным, самобытным и преданным "Спартаку".