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Летние неолимпийские виды спорта

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу стартует в Москве

Соревнования завершатся 16 февраля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира среди клубов по пляжному футболу второй год подряд состоится в Москве во дворце спорта "Мегаспорт". Россию на турнире, который пройдет с 12 по 16 февраля, представят московские клубы "Спартак" и "Локомотив".

21 января в ТАСС состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира. Железнодорожники выступят в группе А вместе с испанским "Леванте", турецким "Аланьяспором" и японским "Токио Верди", соперниками "Спартака" по группе В стали португальская "Брага", бразильский "Фламенго" и швейцарский "Грассхоппер". Первый матч на турнире красно-белые проведут против "Грассхоппера" (18:15 мск), а "Локомотив" встретится с "Аланьяспором" (20:30 мск), между двумя играми состоится церемония открытия. Впервые на турнире выступят клубы из Японии, Швейцарии и Турции.

С 12 по 14 февраля состоятся матчи группового этапа. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал, а остальные участники соревнований продолжат борьбу за места с пятого по восьмое. 15 и 16 февраля зрители увидят решающие игры за титул. Все собранные средства будут направлены на благотворительные цели.

"Спартак" во второй раз примет участие в клубном чемпионате мира, для железнодорожников этот турнир станет пятым. "Локомотив" дважды становился победителем (2012, 2017) и является самым титулованным клубом в истории соревнований.

На пресс-конференции, посвященной началу клубного чемпионата мира, глава оргкомитета Михаил Стручков заявил, что на турнир продано более 13 тыс. билетов. Каждый купленный билет действителен на один игровой день. 21 января заместитель вице-президента Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналес на пресс-конференции в ТАСС заявил, что BSWW надеется на аншлаги во время клубного чемпионата мира. "Мегаспорт" вмещает 14 тыс. зрителей.

Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года, до 2013 года турнир был ежегодным, позднее соревнования стали проходить по нечетным годам. Мировое первенство в разное время, помимо Москвы, принимали бразильские города Сан-Паулу (3) и Рио-де-Жанейро (2). Победителем прошлого турнира стала "Брага", обыгравшая в финале "Спартак".

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Летние неолимпийские виды спорта
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