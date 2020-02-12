Шагнули в плей-офф. "Спартак" обыграл "Металлург" и обеспечил участие в Кубке Гагарина

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" победил магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 4:2 и гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве в присутствии 8 543 зрителей.

Обе команды проводили первую встречу после паузы на Шведские игры - третий этап Евротура. "Спартак" ушел на перерыв, потерпев два домашних поражения подряд от московского "Динамо" (0:4) и петербургского СКА (0:1). Команда из Магнитогорска в предыдущем матче переиграла омский "Авангард" (2:1 ОТ). Как рассказал после игры капитан "Спартака" Анатолий Никонцев, столичный клуб во время паузы проводил сборы в подмосковном Новогорске, тренируясь по два раза в день.

Встреча имела большое турнирное значение. Победа гарантировала участие красно-белых в плей-офф. "Металлург" же ведет отчаянную борьбу за попадание в восьмерку лучших команд Восточной конференции. До начала встречи игроки команды из Магнитогорска знали, что пекинский "Куньлунь" на выезде переиграл новосибирскую "Сибирь" (3:0) и обогнал уральцев в турнирной таблице, отправив подопечных Ильи Воробьева на восьмую строчку.

Дополнительная интрига заключалась в противостоянии тренеров - Олега Знарка и Воробьева. Именно наставник "Металлурга" в 2018 году сменил Знарка на посту главного тренера сборной России и СКА после победы на Олимпиаде в Пхёнчхане. Успехов с национальной командой и петербургским клубом Воробьев не добился. На чемпионате мира 2018 года сборная России проиграла в четвертьфинале канадцам (4:5 ОТ), а на мировом первенстве 2019 года завоевала бронзовые медали, СКА же ни разу не смог пробиться в финал Кубка Гагарина.

Знарок же завоевывал золото Олимпийских игр, одержал победу на чемпионате мира 2014 года и выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2016/17. Тренеры впервые встретились друг против друга после отставки Воробьева из сборной России. На матч текущего сезона в Магнитогорске Знарок не полетел по состоянию здоровья. Между специалистами сложились довольно напряженные отношения, которые не остыли, что подтвердилось на пресс-конференции, где тренеры не поприветствовали друг друга.

Перед игрой состоялась церемония чествования двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона СССР в составе "Спартака" Бориса Майорова, которому исполнилось 82 года. Именинник вышел на лед вместе с президентом Федерации хоккея Турции Халитом Албайраком и под бурные аплодисменты болельщиков произвел символическое вбрасывание. Албайрак подарил ветерану "Спартака" два билета до Стамбула и обратно от спонсора красно-белых "Турецких авиалиний". Во вторник могло бы исполниться 82 года и другому прославленному спартаковцу - брату Бориса Майорова Евгению, который скончался в 1997 году.

Камбэк "Спартака"

Хоккеисты "Металлурга" лучше начали встречу и в первом периоде создали больше моментов у ворот вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека. Однако воплотить игровое преимущество в гол гостям не удалось. В начале второго периода команда из Магнитогорска все же открыла счет. Богдан Потехин обыграл оставшегося без клюшки защитника "Спартака" Максима Гончарова и забросил шайбу.

В середине встречи Андрей Нестрашил в большинстве увеличил преимущество "Металлурга", но через три минуты Робин Ганзл одну шайбу отыграл. Между этими голами случилось удаление до конца встречи Гончарова, получившего дисциплинарный штраф за неспортивное поведение.

По ходу второй двадцатиминутки печальное известие пришло из мира футбола - скончался чемпион СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд. После этого игра красно-белых преобразилась, в третьем периоде они сумели вырвать победу. На девятой минуте заключительного отрезка игры с интервалом в 43 секунды шайбы забросили Патрик Херсли и Каспарс Даугавиньш, реализовавший большинство. Точку в матче за девять секунд до сирены поставил Ганзл, поразивший в пустые ворота.