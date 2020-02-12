Хоккеист Кучеров получил повреждение и не смог завершить матч против "Питтсбурга"

ТАСС, 12 февраля. "Тампа" победила "Питтсбург" со счетом 2:1 в овертайме выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард гостей Никита Кучеров покинул лед во втором периоде после столкновения с защитником хозяев Джеком Джонсоном.

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Михаил Сергачев (24-я минута) и Янни Гурд (63 ОТ). Кучеров сделал результативную передачу в эпизоде с голом Сергачева, форвард набрал в текущем сезоне 70 (27 шайб + 43 передачи) баллов. Россиянин набирает очки в 12 матчах подряд, что является пятым результатом в истории "Тампы" и повторением личного рекорда форварда. Сергачев имеет в своем активе 29 (9+20) очков.

Во втором периоде Кучеров столкнулся с защитником Джонсоном и не смог продолжить встречу. Также из-за повреждения матч не доиграл его партнер по команде Энтони Сирелли. По информации пресс-службы клуба, у обоих форвардов диагностирована травма нижней части тела.