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НХЛ

Хоккеист Кучеров получил повреждение и не смог завершить матч против "Питтсбурга"

Российский форвард покинул лед по ходу второго периода
Хоккеисты "Питтсбурга" Брэндон Танев и "Тампы" Никита Кучеров AP Photo/Gene J. Puskar
Описание
Хоккеисты "Питтсбурга" Брэндон Танев и "Тампы" Никита Кучеров
© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 12 февраля. "Тампа" победила "Питтсбург" со счетом 2:1 в овертайме выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард гостей Никита Кучеров покинул лед во втором периоде после столкновения с защитником хозяев Джеком Джонсоном.

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Михаил Сергачев (24-я минута) и Янни Гурд (63 ОТ). Кучеров сделал результативную передачу в эпизоде с голом Сергачева, форвард набрал в текущем сезоне 70 (27 шайб + 43 передачи) баллов. Россиянин набирает очки в 12 матчах подряд, что является пятым результатом в истории "Тампы" и повторением личного рекорда форварда. Сергачев имеет в своем активе 29 (9+20) очков.

Во втором периоде Кучеров столкнулся с защитником Джонсоном и не смог продолжить встречу. Также из-за повреждения матч не доиграл его партнер по команде Энтони Сирелли. По информации пресс-службы клуба, у обоих форвардов диагностирована травма нижней части тела.

У проигравших единственную шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. В активе форварда теперь 58 (18+40) очков в сезоне. Лучшим игроком матча стал голкипер "Тампы" Андрей Василевский, отразивший 35 бросков. Второй звездой был признан вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей (36 сейвов), третьей - Гурд (1+0).

"Тампа" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 79 очков в 57 матчах. "Питтсбург" идет четвертым, имея в активе 74 балла в 55 встречах. В следующем матче "Тампа" 14 февраля примет "Эдмонтон", "Питтсбург" днем позже сыграет дома с "Монреалем".

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