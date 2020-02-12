{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Очки Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" победить "Виннипег" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1
Павел Бучневич и Артемий Панарин AP Photo/ Bill Kostroun
Описание
Павел Бучневич и Артемий Панарин
© AP Photo/ Bill Kostroun

ТАСС, 12 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил "Виннипег" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Крис Крайдер (20-я и 28-я минуты), Райан Стром (41) и Мика Зибанежад (42). Российский нападающий Артемий Панарин выступил ассистентом в эпизоде с голом Строма, а Павел Бучневич отдал две результативные передачи - Крайдеру и Зибанежаду.

В активе Панарина теперь 74 (28 шайб + 46 передач) балла за результативность в сезоне. Бучневич набрал 33 (11+22) очка в регулярном чемпионате. Ворота "Рейнджерс" защищал российский голкипер Игорь Шестеркин, который отразил 42 броска. Шестеркин одержал шестую победу в первых семи матчах в НХЛ, установив рекорд клуба по этому показателю.

В первом периоде голкипер столкнулся с игроком соперника и упал на лед, но продолжил встречу. На 14-й минуте стартового отрезка россиянин был вынужден покинуть площадку, чтобы пройти тест на сотрясение мозга. Место Шестеркина занял Хенрик Лундквист. В начале второго периода российский вратарь вернулся в игру.

У проигравших отличился Николай Элерс (45). Лучшим игроком матча стал Крайдер (2+0). Второй звездой был признан Зибанежад (1+1), третьей - Шестеркин.

"Рейнджерс" занимают 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков в 55 встречах. "Виннипег" идет девятым на Западе, набрав 63 балла в 58 матчах. В следующей встрече "Рейнджерс" 14 февраля на выезде сыграют с "Миннесотой". "Виннипег" днем позже примет "Сан-Хосе".

Реклама на ТАСС
НХЛ
Хоккеист "Сент-Луиса" Боумистер потерял сознание во время матча против "Анахайма"
Защитнику оказали помощь и отправили в больницу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС