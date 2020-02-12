Очки Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" победить "Виннипег" в матче НХЛ

ТАСС, 12 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил "Виннипег" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Крис Крайдер (20-я и 28-я минуты), Райан Стром (41) и Мика Зибанежад (42). Российский нападающий Артемий Панарин выступил ассистентом в эпизоде с голом Строма, а Павел Бучневич отдал две результативные передачи - Крайдеру и Зибанежаду.

В активе Панарина теперь 74 (28 шайб + 46 передач) балла за результативность в сезоне. Бучневич набрал 33 (11+22) очка в регулярном чемпионате. Ворота "Рейнджерс" защищал российский голкипер Игорь Шестеркин, который отразил 42 броска. Шестеркин одержал шестую победу в первых семи матчах в НХЛ, установив рекорд клуба по этому показателю.

В первом периоде голкипер столкнулся с игроком соперника и упал на лед, но продолжил встречу. На 14-й минуте стартового отрезка россиянин был вынужден покинуть площадку, чтобы пройти тест на сотрясение мозга. Место Шестеркина занял Хенрик Лундквист. В начале второго периода российский вратарь вернулся в игру.

У проигравших отличился Николай Элерс (45). Лучшим игроком матча стал Крайдер (2+0). Второй звездой был признан Зибанежад (1+1), третьей - Шестеркин.

"Рейнджерс" занимают 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков в 55 встречах. "Виннипег" идет девятым на Западе, набрав 63 балла в 58 матчах. В следующей встрече "Рейнджерс" 14 февраля на выезде сыграют с "Миннесотой". "Виннипег" днем позже примет "Сан-Хосе".