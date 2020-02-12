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НХЛ

Хоккеист "Сент-Луиса" Боумистер потерял сознание во время матча против "Анахайма"

Защитнику оказали помощь и отправили в больницу
Джей Боумистер AP Photo/Jack Dempsey
Описание
Джей Боумистер
© AP Photo/Jack Dempsey

ТАСС, 12 февраля. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Джей Боумистер потерял сознание по ходу первого периода встречи против "Анахайма". Игроку оказали экстренную помощь и отправили в больницу, матч был отменен.

Команды провели чуть больше 12 минут первого периода, успев забросить по одной шайбе. У "Анахайма" отличился Адам Энрике (6-я минута). В составе "Сент-Луиса" шайбу забросил российский нападающий Иван Барбашев (8).

36-летний Боумистер провел на льду 5 минут 34 секунды. Последняя смена защитника длилась 1 минуту 20 секунд, после чего он отправился на скамейку, где через некоторое время упал и потерял сознание. Матч был остановлен, а Боумистеру оказали экстренную помощь. Хоккеиста привели в сознание и отправили в больницу.

Судьи приняли решение не продолжать встречу. Дату и время проведения переигровки объявят позднее.

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