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НХЛ

Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" победить "Оттаву" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 12 февраля. "Колорадо" обыграл "Оттаву" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Микко Рантанен (20-я минута), российский форвард Валерий Ничушкин (51) и Габриэль Ландескуг (59). Ничушкин забросил 11-ю шайбу в сезоне, также на его счету 12 результативных передач. Его партнеры по команде защитник Никита Задоров и форвард Владислав Каменев очков не набрали. Голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр оформил второй шатаут в сезоне и 11-й в карьере.

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 72 очка в 55 матчах, "Оттава" идет 15-й на Востоке с 47 очками в 56 играх. В следующей встрече "Колорадо" 14 февраля примет "Вашингтон", "Оттава" в этот же день дома сыграет с "Аризоной".

Передача российского защитника Ивана Проворова не спасла "Филадельфию" от гостевого поражения в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (3:5). Голкипер хозяев Семен Варламов отразил 35 бросков из 38. На счету Проворова в текущем сезоне 28 очков (10 шайб + 18 передач).

"Даллас" дома обыграл "Каролину" со счетом 4:1. Победную шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов, на его счету в текущем сезоне 22 (16+6) очка.

В других матчах дня "Эдмонтон" дома победил "Чикаго" (5:3), а "Вегас" в гостях уступил "Миннесоте" (0:4).

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