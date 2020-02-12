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НХЛ

Игрок "Сент-Луиса" Боумистер потерял сознание во время матча НХЛ из-за сердечного приступа

Сейчас хоккеист находится в сознании и проходит обследование

ТАСС, 12 февраля. Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер перенес сердечный приступ во время гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Анахаймом". Об этом сообщил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Арсмтронг, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Инцидент с участием 36-летнего защитника произошел на 13-й минуте первого периода встречи, к тому времени Боумистер провел на льду 5 минут 34 секунды. Последняя смена защитника длилась 1 минуту 20 секунд, после чего канадец отправился на скамейку, где через некоторое время потерял сознание. Матч был остановлен, а Боумистеру была оказана экстренная помощь, хоккеиста привели в сознание и госпитализировали. Судьи приняли решение не продолжать встречу, дату и время проведения переигровки объявят позднее.

"Сегодня во время матча у Боумистера случился сердечный приступ, из-за чего он потерял сознание на скамейке, - сказал генеральный менеджер. - Благодаря быстрой помощи, оказанной медиками обеих команд, состояние игрока было стабилизировано. Боумистер находится в сознании и может двигать конечностями. На данный момент он проходит обследование".

Боумистер выступает в НХЛ с 2002 года, он провел 1240 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 424 очка (88 шайб + 336 передач). Защитник играл за "Флориду" (2002-2009) и "Калгари" (2009-2013), а с 2013 года является хоккеистом "Сент-Луиса". Он входит в Тройной золотой клуб - игроки, которые выигрывали Кубок Стэнли, чемпионат мира и Олимпийские игры. Кубок Стэнли Боумистер завоевал с "Сент-Луисом" в 2019 году, олимпийским чемпионом стал в 2014 году, а чемпионат мира выигрывал дважды - в 2003 и 2004 годах.

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