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Формула-1

Times: Гран-при Китая "Формулы-1" не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса

Этап должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля
Описание
© AP Photo/Andy Wong

ТАСС, 12 февраля. Китайский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1, который должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля, не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса. Об этом сообщает в среду британская газета Times.

По данным издания, продолжаются дискуссии насчет того, отложить этап или отменить. Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун ранее заявил, что если не получится организовать этап в апреле, то он будет перенесен. Однако, как отмечает газета, с учетом календаря нынешнего сезона, включающего рекордное количество гонок - 22, это будет сложно сделать, да и команды уже высказались против идеи переноса на предложенные даты (9 августа и 22 ноября). Газета также сообщает, что предшествующий этапу в Китае Гран-при Вьетнама пройдет в назначенные сроки - с 3 по 5 апреля.

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Браун отмечал, что руководство "Формулы-1" заинтересовано в проведении этапа в Китае в нынешнем сезоне, но выражал сомнение, что можно его поменять местами с каким-то другим. По словам Брауна, руководство "Формулы-1" рассмотрит юридическую возможность переноса Гран-при Китая ближе к концу года и ждет, когда китайские власти и промоутер дадут свое заключение.

Times отмечает, что американская компания Liberty Media, которая владеет "Формулой-1", стремится развивать спорт в Китае и хочет поддерживать хорошие отношения с промоутерами этапа. Несколько спонсоров команд также хотели бы видеть свои бренды в Китае. Одна из крупнейших в мире нефтехимических компаний Ineos, принадлежащая Джиму Рэтклиффу, заключила многомиллионный спонсорский контракт с командой "Мерседес" и намерена увеличить свое присутствие в Китае.

В последние раз этап Гран-при "Формулы-1" был отмечен в 2011 году. Это произошло в Бахрейне из-за массовых акций протеста в стране.

Вспышка пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.

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