World Athletics находится в контакте с министром спорта РФ Матыциным и ОКР

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) находится в контакте с министром спорта РФ Олегом Матыциным и Олимпийском комитетом России (ОКР). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе World Athletics
11 февраля министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил ТАСС, что Министерство спорта России отправило ответ по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко в World Athletics. Рабочая группа ОКР по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics, в свою очередь, обратилась к международной федерации с предложением ввести ее представителей в состав рабочей группы.
"Мы находимся в контакте с министром спорта России и Олимпийским комитетом России, - отметил собеседник ТАСС. - Что касается того, как идет процесс (расследование дела Лысенко - прим. ТАСС), то будем информировать СМИ, когда у нас появятся какие-либо новости".
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Организация потребовала от ВФЛА ответ на обвинения. Позднее в этом же месяце World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на участие в международных стартах, а также пригрозила ВФЛА исключением из организации.
AIU 28 января назвал неубедительным ответ ВФЛА, обвинив руководителей в отказе признавать вину организации по допинговому делу Лысенко "перед лицом четких и убедительных доказательств". В связи с этим AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. В свете данного решения Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА (запланирована на 28 февраля) и по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России.