World Athletics находится в контакте с министром спорта РФ Матыциным и ОКР

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) находится в контакте с министром спорта РФ Олегом Матыциным и Олимпийском комитетом России (ОКР). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе World Athletics

11 февраля министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил ТАСС, что Министерство спорта России отправило ответ по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко в World Athletics. Рабочая группа ОКР по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics, в свою очередь, обратилась к международной федерации с предложением ввести ее представителей в состав рабочей группы.

"Мы находимся в контакте с министром спорта России и Олимпийским комитетом России, - отметил собеседник ТАСС. - Что касается того, как идет процесс (расследование дела Лысенко - прим. ТАСС), то будем информировать СМИ, когда у нас появятся какие-либо новости".