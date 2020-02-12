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Футбол в России

Валерий Рейнгольд будет похоронен 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище

Ветеран "Спартака" скончался во вторник в возрасте 77 лет в Москве
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Чемпион СССР в составе московского футбольного клуба "Спартак" Валерий Рейнгольд будет похоронен 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище Москвы. Об этом ТАСС сообщил бывший полузащитник и генеральный директор красно-белых Сергей Шавло.

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Рейнгольд скончался во вторник в возрасте 77 лет в Москве в городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева. Он был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего красно-белых Владимира Степанова, в манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова.

"Он будет похоронен 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище", - сказал Шавло. Также бывший генеральный директор "Спартака" сообщил о том, что предварительно в этот же день в манеже академии им. Черенкова начнется церемония прощания с ветераном красно-белых, начало - 11:00 мск.

Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962) и двукратным обладателем Кубка СССР (1963, 1965), за красно-белых он провел 176 матчей, забив 32 гола. После ухода из московского клуба форвард играл в воронежском "Труде" (1968-1969) и ярославском "Шиннике" (1970-1974).

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