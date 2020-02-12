Ласицкене представит комиссию спортсменов ВФЛА на заседании рабочей группы ОКР 14 февраля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене представит комиссию спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заседании рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), которое состоится 14 февраля. Об этом Ласицкене сообщила ТАСС.

"Руководитель нашей комиссии Радион Гатауллин 14 февраля будет не в Москве, - сказала Ласицкене. - Так что мы с ребятами обсудили, и было принято решение, что на пятничном заседании рабочей группы ОКР комиссию спортсменов буду представлять я. Не исключено, что в дальнейшем мы будем ходить туда вдвоем с Радионом Аксановичем. Комиссия спортсменов уже отправила в ОКР свои предложения по повестке первого заседания".

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР. Официальные приглашения делегировать представителей для участия в деятельности рабочей группы ОКР были направлены в адрес Минспорта РФ, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Федерации современного пятиборья России, комиссии спортсменов ВФЛА, World Athletics и дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). Выборы руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.