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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Ласицкене представит комиссию спортсменов ВФЛА на заседании рабочей группы ОКР 14 февраля

Комиссия уже отправила в ОКР свои предложения по повестке первого заседания
Мария Ласицкене Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене представит комиссию спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заседании рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), которое состоится 14 февраля. Об этом Ласицкене сообщила ТАСС.

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"Руководитель нашей комиссии Радион Гатауллин 14 февраля будет не в Москве, - сказала Ласицкене. - Так что мы с ребятами обсудили, и было принято решение, что на пятничном заседании рабочей группы ОКР комиссию спортсменов буду представлять я. Не исключено, что в дальнейшем мы будем ходить туда вдвоем с Радионом Аксановичем. Комиссия спортсменов уже отправила в ОКР свои предложения по повестке первого заседания".

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку и передал полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе ОКР. Официальные приглашения делегировать представителей для участия в деятельности рабочей группы ОКР были направлены в адрес Минспорта РФ, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Федерации современного пятиборья России, комиссии спортсменов ВФЛА, World Athletics и дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). Выборы руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

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AIU 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Организация потребовала от ВФЛА ответ на обвинения. Позднее в этом же месяце World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на участие в международных стартах, а также пригрозила ВФЛА исключением из организации.

AIU 28 января назвал неубедительным ответ ВФЛА, обвинив руководителей в отказе признавать вину организации по допинговому делу Лысенко "перед лицом четких и убедительных доказательств". В связи с этим AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко. В свете данного решения Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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