Главный тренер сборной Армении по футболу Хашманян ушел в отставку

ЕРЕВАН, 12 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Армении по футболу Абрам Хашманян ушел в отставку после консультаций с президентом Федерации футбола страны (ФФА) Арменом Меликбекяном. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ФФА.

"ФФА и главный тренер сборной Абрам Хашманян расторгли контракт по обоюдному согласию. Данное решение было принято в результате нескольких встреч Хашманяна и главы ФФА Армена Меликбекяна. ФФА благодарна Хашманяну за то, что он встал у руля команды в сложный для нее период", - отмечается в заявлении.

В ФФА также сообщают, что имя нового главного тренера команды будет объявлено в ближайшем будущем.

Хашманян был назначен главным тренером армянской сборной в ноябре 2019 года, после того, как прежний наставник Армен Гюлбудагянц ушел в отставку из-за неудачных выступлений национальной команды. До назначения на пост главного тренера Хашманян возглавлял юношескую сборную страны.