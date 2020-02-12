Мишустин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра спорта до шести

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении числа заместителей министра спорта с пяти до шести. Соответствующее постановление опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

21 января на должность министра спорта РФ был назначен Олег Матыцин. Во вторник Мишустин назначил Одеса Байсултанова заместителем министра спорта РФ.

"Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах установленной правительством РФ предельной численности работников центрального аппарата Министерства спорта РФ, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанному министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций", - говорится в постановлении.