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КХЛ

Жамнов отметил, что у него и тренера ХК "Спартак" одинаковые взгляды на хоккей

По словам генменеджера красно-белых, на место главного тренера команды перед нынешним сезоном клуб рассматривал трех кандидатов
Генеральный менеджер ХК "Спартак" Алексей Жамнов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный менеджер ХК "Спартак" Алексей Жамнов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный менеджер московского клуба "Спартак" Алексей Жамнов рассказал, что у него с главным тренером команды Олегом Знарком одинаковые взгляды на хоккей, из-за чего специалист и согласился возглавить команду. Об этом Жамнов рассказал ТАСС.

Знарок подписал однолетний контракт со "Спартаком" с возможностью продления еще на год, о чем было объявлено в конце апреля. Ранее специалист возглавлял ХК МВД, московское "Динамо", СКА, сборную России. Под его руководством "Динамо" становилось обладателем Кубка Гагарина в 2012 и 2013 годах, а СКА - в 2017 году, сборная России становилась олимпийским чемпионом 2018 года, а также чемпионом мира 2014 года, серебряным (2015) и двукратным бронзовым (2016, 2017) призером турнира. Знарок заключил контракт со "Спартаком", пропустив год в тренерской карьере.

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"Все говорили, что Знарок - дорогой тренер, у нас много дорогих тренеров в КХЛ. То, что он получает намного меньше, чем в других клубах, - это понятно, - сказал Жамнов. - Но я думаю, он и сам хотел работать, вернуться. Потом, у нас с ним одинаковые взгляды на хоккей, из-за этого он, можно сказать, дал добро".

По словам Жамнова, на место главного тренера команды перед нынешним сезоном клуб рассматривал трех кандидатов.

"Вопрос занял довольно долгое время - месяц мы обговаривали с руководством, переговоры с ним [Знарком] начались сразу после окончания для нас сезона. У меня наметки уже были, когда я был на лавке. Можно сказать, что мы принимали это решение не быстро, и не знаю, как бы сложилось, если бы сейчас команду тренировал другой специалист. Большое спасибо руководству, что оно выслушало мои мысли и дало шанс вернуть его", - вспомнил он.

Знарок стал помягче с прессой

При Знарке "Спартак" прервал безвыигрышные выездные серии с "Локомотивом" и ЦСКА, которые длились с 2013 года.

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"Обойма игроков с прошлого сезона сохранилась, и серия плей-офф со СКА ("Спартак" по ходу серии вел со счетом 2-0 - прим. ТАСС) позитивно отразилась на игроков - они поверили, что можно бороться с топовыми командами на равных, если у команды будет самоотдача, они будут единым кулаком. Пришли Знарок с [Харийсом] Витолиньшем (тренер "Спартака" - прим. ТАСС), у них много побед за плечами и большой авторитет, игроки их уважают. Тот факт, что мы прервали черные серии с "Локомотивом" в гостях и с ЦСКА, тоже говорит о многом. Наверное, это заслуга в первую очередь и самих игроков, что они могут побеждать, и тренерского штаба", - подчеркнул Жамнов.

В начале сентября Знарок по причине болезни не мог работать с командой, которая провела без него выездную серию с 17 по 21 сентября, в которой потерпела поражение в двух матчах из трех. "Конечно, это сказывается, когда главный тренер отсутствует, но в дальнейшем команда выиграла последнюю встречу перед его приходом, и потом пошло улучшение. Он прошел курс лечения, обследование, сейчас выглядит довольно неплохо, это все в прошлом. Слава богу, что он сейчас здоров и продолжает работать, заниматься любимым делом", - отметил генменеджер.

По словам Жамнова, он попросил, чтобы Знарок был помягче в общении с журналистами. "Он сам понимает, что времена меняются. С другой стороны, если смотреть на всю его историю, он не так любит общаться с прессой, на все вопросы у нас отвечает Харийс. Но он действительно стал помягче", - вспомнил он.

"Спартак" во вторник обеспечил себе выход в плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обыграв дома "Металлург" со счетом 4:2.

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