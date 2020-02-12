Жамнов отметил, что у него и тренера ХК "Спартак" одинаковые взгляды на хоккей

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный менеджер московского клуба "Спартак" Алексей Жамнов рассказал, что у него с главным тренером команды Олегом Знарком одинаковые взгляды на хоккей, из-за чего специалист и согласился возглавить команду. Об этом Жамнов рассказал ТАСС. Знарок подписал однолетний контракт со "Спартаком" с возможностью продления еще на год, о чем было объявлено в конце апреля. Ранее специалист возглавлял ХК МВД, московское "Динамо", СКА, сборную России. Под его руководством "Динамо" становилось обладателем Кубка Гагарина в 2012 и 2013 годах, а СКА - в 2017 году, сборная России становилась олимпийским чемпионом 2018 года, а также чемпионом мира 2014 года, серебряным (2015) и двукратным бронзовым (2016, 2017) призером турнира. Знарок заключил контракт со "Спартаком", пропустив год в тренерской карьере.

"Все говорили, что Знарок - дорогой тренер, у нас много дорогих тренеров в КХЛ. То, что он получает намного меньше, чем в других клубах, - это понятно, - сказал Жамнов. - Но я думаю, он и сам хотел работать, вернуться. Потом, у нас с ним одинаковые взгляды на хоккей, из-за этого он, можно сказать, дал добро". По словам Жамнова, на место главного тренера команды перед нынешним сезоном клуб рассматривал трех кандидатов. "Вопрос занял довольно долгое время - месяц мы обговаривали с руководством, переговоры с ним [Знарком] начались сразу после окончания для нас сезона. У меня наметки уже были, когда я был на лавке. Можно сказать, что мы принимали это решение не быстро, и не знаю, как бы сложилось, если бы сейчас команду тренировал другой специалист. Большое спасибо руководству, что оно выслушало мои мысли и дало шанс вернуть его", - вспомнил он. Знарок стал помягче с прессой При Знарке "Спартак" прервал безвыигрышные выездные серии с "Локомотивом" и ЦСКА, которые длились с 2013 года.