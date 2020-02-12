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КХЛ

ХК "Спартак" рассматривает вариант строительства своей арены

По словам генерального менеджера красно-белых Алексея Жамнова, сейчас прорабатываются различные варианты того, где клуб будет выступать в будущем
Болельщики ХК "Спартак" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Болельщики ХК "Спартак"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" рассматривает возможность строительства собственной арены. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.

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Жамнов отметил, что у него и тренера ХК "Спартак" одинаковые взгляды на хоккей

Домашним стадионом "Спартака" с сезона-2017/18 является "ЦСКА-Арена". В сезоне-2016/17 часть игр красно-белые провели в "Лужниках", часть - на арене в "Парке легенд" (нынешняя "ЦСКА-Арена"). До 2016 года "Спартак" проводил домашние матчи на арене в Сокольниках.

"В Москве вроде бы и есть дворцы, но их не так много, даже рассматриваем строительство своей арены, но конкретно я не готов говорить. Есть очень много вариантов, пока они все прорабатываются", - сказал Жамнов.

"У нас контракт [с "ЦСКА-Ареной"] на этот сезон и следующий, а дальше мы работаем над тем, где будем играть. Думаю, к концу сезона у нас будет понимание, но пока я не готов сказать конкретно. Вопросов много, они серьезные, поскольку не иметь своей арены довольно-таки тяжело", - добавил Жамнов.

Год назад обсуждался вариант, при котором "Спартак" будет играть на новой арене в Сокольниках, которая должна быть воздвигнута на месте старого дворца. "Да, была презентация новой арены в Сокольниках, но этот проект пока не воплотился в жизнь, и на этот счет я сомневаюсь, что что-то получится", - подчеркнул Жамнов.

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