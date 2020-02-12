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Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Ковалев может провести бой 25 апреля в США

Ранее отмечалось, что выступление спортсмена в России на данный момент не рассматривается

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев может провести следующий бой 25 апреля в США. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее стало известно, что Ковалев может выступить на одном из турниров промоутерской компании Golden Boy. Также отмечалось, что выступление Ковалева в России на данный момент не рассматривается.

"Для возвращения рассматривается дата 25 апреля", - сказал собеседник агентства.

Ковалев в ноябре прошлого года проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В послужном списке россиянина 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

Теги
Бокс
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