Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры

ТАСС, 12 февраля. Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру. Комментарий 27-летней спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в федерации о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры, - сказала Столбова. - Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания на коньках России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю до встречи".

Столбова является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях, а также серебряным призером Игр в Сочи в паре с Федором Климовым. В активе пары также серебряная награда чемпионата мира 2014 года.