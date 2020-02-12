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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры

Спортсменка поблагодарила Федерацию фигурного катания на коньках России и своих близких и родных
Федор Климов и Ксения Столбова Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Федор Климов и Ксения Столбова
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 12 февраля. Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру. Комментарий 27-летней спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в федерации о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры, - сказала Столбова. - Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания на коньках России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю до встречи".

Столбова является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях, а также серебряным призером Игр в Сочи в паре с Федором Климовым. В активе пары также серебряная награда чемпионата мира 2014 года.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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