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Олимпиада-2020 в Токио

Состав женской сборной России по боксу на отбор к ОИ-2020 объявят 4 марта

Отборочный турнир пройдет в Лондоне с 14 по 24 марта

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Окончательный состав женской сборной России по боксу на отборочный турнир к Олимпийским играм 2020 года будет объявлен 4 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Отборочный турнир пройдет в Лондоне с 14 по 24 марта.

"4 марта по итогам двух сборов и двух соревнований будет объявлен окончательный состав на турнир в Лондоне", - сказал главный тренер команды Иван Шидловский, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее тренерский штаб определил основной и резервный составы команды в пяти весовых категориях.

Основной состав: Светлана Солуянова (весовая категория до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

Резервный состав: Дарья Абрамова (до 57 кг), Наталья Шадрина (до 60 кг), Дарима Сандакова (до 69 кг) и Анастасия Шамонова (до 75 кг).

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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