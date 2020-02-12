Все призеры чемпионата мира по биатлону в Антхольце будут проверены на допинг

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 12 февраля. /ТАСС/. Все без исключения призеры чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце будут проверены на допинг. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля.

"У нас очень обширная антидопинговая программа, которая включает и внесоревновательное тестирование. Разумеется, она будет распространяться и на чемпионат мира. Как обычно, мы будем тестировать всех призеров и еще пару спортсменов, которые будут выбраны случайным образом", - сказал Далин.

На чемпионате мира будут разыграны медали в 12 дисциплинах.