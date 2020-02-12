Решение, связанное с избранием нового президента КХЛ, будет объявлено 14 февраля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в настоящее время проводит заочное голосование по вопросу избрания нового президента лиги, результаты голосования будут объявлены 14 февраля. Об этом говорится в пресс-релизе лиги, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время идет заочное голосование совета директоров КХЛ, - говорится в релизе. - О принятых советом директоров КХЛ решениях будет объявлено 14 февраля".

Действующий президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в январе стал вице-премьером РФ, в связи с чем руководство лиги рассматривает вопрос досрочного прекращения его полномочий. 51-летний функционер возглавляет лигу с 2014 года. Ранее он был главой организационного комитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.