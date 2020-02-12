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Футбол в России

ФК "Сочи" рассчитывает, что решение по переходу Кокорина будет принято 14 февраля

Ранее также сообщалось о том, что игроком интересуется калининградская "Балтика"
Александр Кокорин Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Сочи" надеется, что 14 февраля футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин даст окончательный ответ по поводу своего перехода в сочинский клуб. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

21 января "Сочи" объявил о достижении договоренности по переходу Кокорина на правах аренды, на следующий день генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что он не собирается уходить из петербургского клуба. В начале февраля Кокорин находился на тренировочном сборе в Турции в расположении "Зенита-2", который играет в третьем по силе дивизионе российского футбола - первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Во вторник владелец "Сочи" Борис Ротенберг в беседе ТАСС заявил, что клуб из Краснодарского края является последним вариантом для 28-летнего Кокорина для перезапуска карьеры.

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"Мы должны увидеться с Александром в Турции, где сборы проводим мы и "Зенит". Надеюсь, что 14-го числа наступит ясность в данном вопросе", - сообщил Рубашко.

Ранее издание РБК со ссылкой на председателя совета директоров выступающего в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуба "Балтика" Александра Шендерюка-Жидкова сообщило о том, что калининградцы ведут переговоры с Кокориным. Однако позже сам футболист в разговоре с ТАСС опроверг данную информацию, заявив, что не пока не определился со своим будущим клубом.

"Сочи" занимает последнюю,16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков после 18 матчей.

Карьера Кокорина

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел в разных турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, а 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. После этого Кокорин не был заявлен за петербургский клуб, но принимал участие в тренировочном процессе основной команды.

До перехода в "Зенит" форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). Летом 2013 года он переходил в "Анжи", однако клуб из Махачкалы в то время поменял вектор развития, приняв решение расстаться с дорогостоящими футболистами. Не сыграв за команду из столицы Дагестана ни одного официального матча, через месяц он вернулся в столичный клуб.

За сборную России с 2011 по 2017 год Кокорин провел 48 матчей, забив 12 мячей. За это время в составе национальной команды он сыграл на чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016). В сентябре 2013 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2014 против сборной Люксембурга нападающий отметился забитым мячом на 21-й секунде игры, став автором самого быстрого гола в истории национальной команды.

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