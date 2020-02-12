Глава IBU заявил, что долг Союза биатлонистов России будет расти

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 12 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Долг Союза биатлонистов России (СБР) перед международной федерацией будет расти до тех пор, пока организация не добьется восстановления полноправного членства. Об этом ТАСС заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.

Президент СБР Владимир Драчев в понедельник раскритиковал решение увеличить сумму долга организации с €170 тыс. до €356 тыс. Изначально национальная федерация должна была компенсировать IBU €700 тыс., 550 из них были погашены в прошлом году.

"В этом нет ничего необычного, все происходит в рамках утвержденной дорожной карты. Погашение затрат - один из критериев, и сумма складывается из различных факторов, в том числе в ней заложены затраты на дополнительное допинг-тестирование", - сказал Далин.

"Сейчас тестирование продолжается, так что дополнительные расходы, разумеется, будут. Если глава СБР хочет обсудить этот вопрос со мной здесь, в Антхольце, то я всегда к этому готов. Но надо понимать, что это просто один из критериев восстановления. Готовится ли СБР платить еще больше? До тех пор, пока процесс восстановления не завершится", - добавил он.

СБР был ограничен в правах в конце 2017 года, при прошлом главе IBU Андерсе Бессеберге. Российские биатлонисты сохраняют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить турниры под эгидой IBU и иметь своих представителей в этой организации. В октябре 2019 года конгресс IBU не стал рассматривать изменение статуса СБР. На заседании в Мюнхене было объявлено, что национальная федерация не выполнила шесть из 12 условий восстановления полноправного членства.

В следующий раз конгресс IBU сможет рассмотреть статус СБР осенью 2020 года на заседании в Праге.