АНТХОЛЬЦ /Италия/, 12 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Кристина Резцова пропустит спринт на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской команды Виталий Норицын.

Женский спринт пройдет 14 февраля. На гонку каждая из команд может выставить максимум четыре спортсменки. К турниру в составе женской команды готовились пять биатлонисток, по этой причине одной предстояло пропустить старт.

Таким образом, Россию в гонке представят Ирина Старых, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова.

Чемпионат мира продлится до 23 февраля.