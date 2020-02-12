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Чемпионат мира по биатлону

Резцова пропустит спринт на чемпионате мира по биатлону

Гонка пройдет 14 февраля
Кристина Резцова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Кристина Резцова
© Станислав Красильников/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 12 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Кристина Резцова пропустит спринт на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской команды Виталий Норицын.

Женский спринт пройдет 14 февраля. На гонку каждая из команд может выставить максимум четыре спортсменки. К турниру в составе женской команды готовились пять биатлонисток, по этой причине одной предстояло пропустить старт.

Таким образом, Россию в гонке представят Ирина Старых, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова.

Чемпионат мира продлится до 23 февраля.

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