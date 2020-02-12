Состав женской сборной России по биатлону не изменится во время первой половины ЧМ

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 12 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Состав женской сборной России не претерпит изменений во время первой половины чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской команды Виталий Норицын.

Ранее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что женскую команду по ходу турнира могут усилить Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.

"Глазырина приболела, поэтому мы ее не рассматриваем, - сказал Норицын. - На первую часть чемпионата мира к команде уже точно никто не добавится. Возможно, кто-то из лучших приедет после выступления [на этапе Кубке IBU] в Мартелле".

Сейчас в составе российской команды пять биатлонисток: Кристина Резцова, Ирина Старых, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова. На каждую из личных гонок можно выставлять по четыре спортсменки.

Чемпионат мира пройдет с 13 до 23 февраля.