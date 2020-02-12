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Чемпионат мира по биатлону

Состав женской сборной России по биатлону не изменится во время первой половины ЧМ

Ранее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что женскую команду по ходу турнира могут усилить Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 12 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Состав женской сборной России не претерпит изменений во время первой половины чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской команды Виталий Норицын.

Ранее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что женскую команду по ходу турнира могут усилить Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.

"Глазырина приболела, поэтому мы ее не рассматриваем, - сказал Норицын. - На первую часть чемпионата мира к команде уже точно никто не добавится. Возможно, кто-то из лучших приедет после выступления [на этапе Кубке IBU] в Мартелле".

Сейчас в составе российской команды пять биатлонисток: Кристина Резцова, Ирина Старых, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова. На каждую из личных гонок можно выставлять по четыре спортсменки.

Чемпионат мира пройдет с 13 до 23 февраля.

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Чемпионат мира по биатлону
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