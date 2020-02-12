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Зимние олимпийские виды спорта

Горшков не исключил, что фигуристка Столбова возобновит карьеру

8 февраля спортсменке исполнилось 28 лет
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков не исключает, что Ксения Столбова, объявившая о завершении карьеры, может изменить решение в будущем. Об этом Горшков заявил ТАСС.

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В среду Столбова сообщила, что приняла решение о завершении карьеры. 8 февраля Столбовой исполнилось 28 лет. С конца лета 2018 года она выступала в паре с Андреем Новоселовым, а до этого ее партнером был Федор Климов, который завершил карьеру в 2018 году.

"Жаль, что такая талантливая спортсменка, которая сумела достичь многого, завершила карьеру, - сказал Горшков. - Но пока лучше подождать, посмотрим, как дальше будут разворачиваться события. Я не исключаю того, что Ксения может возобновить свою карьеру, будем смотреть".

"Она сама должна определиться, чем будет заниматься дальше. Готова ли федерация предложить ей какую-то должность? Если она вдруг захочет сотрудничать с нами, то будем разговаривать, мы на связи", - добавил Горшков.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган в беседе с ТАСС подчеркнул, что Столбова полностью реализовала свой потенциал. "У Ксении много успехов, она завоевала две олимпийские награды. И жалко, конечно [что завершила карьеру], она прекрасная партнерша, мы считали, что она может дальше кататься и соревноваться, но она приняла другое решение. Так что мы можем пожелать Ксении успехов в дальнейшей судьбе", - сказал Коган.

Столбова является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях, а также серебряным призером Игр в Сочи в паре с Климовым. В активе пары также серебряная награда чемпионата мира 2014 года, золото финала Гран-при сезона-2015/16 и три победы на чемпионатах России (2013/14, 2014/15, 2016/17).

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Зимние олимпийские виды спорта
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